Previsioni meteo per sabato 9 e domenica 10 maggio

Sabato temperature comprese tra +10°C e +23°C, domenica temperature comprese tra +12°C e +16°C

08/05/2026 - 12:21



Viterbo

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata e possibilità di piogge sparse in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +10°C e +23°C.

Domenica. Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole in transito associate a piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +16°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata nuvolosità in aumento ma sempre con tempo asciutto, piogge e acquazzoni sparsi in arrivo nella notte.

Domenica. Molte nuvole in transito su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di precipitazioni sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tornano condizioni di tempo più asciutto ma sempre con cieli nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità lungo l'arco alpino, tempo invariato altrove. In serata e in nottata atteso un aumento della nuvolosità da ovest con piogge su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attese velature in transito a partire dai settori Tirrenici. In serata progressivo aumento della nuvolosità; nella notte attesi acquazzoni e temporali sulle coste di Toscana e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sulla Sardegna, poche variazioni altrove. In serata e in nottata nuvolosità in progressivo aumento anche sulle regioni peninsulari con deboli piogge anche su Campania, Calabria e Sicilia.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord; massime in generale rialzo.