Previsioni meteo per sabato 8 novembre

Temperature comprese tra +8°C e +16°C

07/11/2025 - 10:58



Viterbo

Sabato. Nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Cieli nuvolosi anche in serata e nottata ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.

Domenica. Cieli nuvolosi nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.

Lazio

Sabato. Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi possibili sui settori costieri, più asciutto altrove. In serata e nottata poche variazioni con pioviggini soprattutto sulle coste.

Domenica. Tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più intensi su coste e settori meridionali. Tempo in miglioramento tra la sera e la notte ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole sull'Emilia Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL CENTRO

Al mattino nubi sparse con isolati piovaschi tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità più compatta; ancora isolate piogge sul basso Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli coperti ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo con precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulle isole maggiori ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio precipitazioni su coste della Campania, Sicilia occidentale e sulla Sardegna, più intense su quest'ultima, poco nuvoloso altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in progressivo aumento con piogge che persistono sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime stabili o in aumento da nord a sud.