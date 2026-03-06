Previsioni meteo per sabato 7 e domenica 8 marzo

Sabato temperature comprese tra +9°C e +14°C, mentre domenica temperature comprese tra +7°C e +16°C

06/03/2026 - 12:09



Viterbo

Sabato. Molte nuvole in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata mentre nella notte non si escludono deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.

Domenica. Nuvolosità irregolare al mattino con tempo stabile mentre nel pomeriggio non si esclude qualche fenomeno sparso. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto sempre con nuvolosità e schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

Lazio

Sabato. Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione ma con deboli fenomeni sparsi solo nel pomeriggio sui rilievi interni. In serata poche variazioni sempre con cieli nuvolosi, deboli fenomeni intermittenti in arrivo entro la notte su tutti i settori.

Domenica. Molte nuvole al mattino su buona parte della regione con possibilità di piogge sparse su zone interne e settori meridionali. Instabilità in aumento nel pomeriggio con fenomeni sparsi a partire dai rilievi. Migliora in serata ma sempre con nuvolosità irregolare in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, banchi di nebbia e foschie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in progressivo aumento al Nord-Ovest.Nubi basse sui settori Adriatici.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie su Lazio e Abruzzo ma con solo qualche piovasco isolato. In serata e in nottata nuvolosità generalmente compatta ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile sulle Isole Maggiori con piogge da isolate a sparse, coperto altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo anche tra Calabria, Campania e Basilicata. In serata e in nottata residui fenomeni tra Calabria e Basilicata, più asciutto altrove ma ancora molte nubi.