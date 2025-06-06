Previsioni Meteo per sabato 7 e domenica 8 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/06/2025 - 12:22



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nel corso della serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +14°C e +29°C.

Domenica. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +13°C e +29°C

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto ovunque e ampi spazi di sereno.

Domenica. Tempo nel complesso stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare locali fenomeni pomeridiani in sviluppo sui rilievi interni. In serata e nottata tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al attino nuvolosità irregolare sui settori Alpini e Prealpini con piogge sparse, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con acquazzoni e temporali, tempo invariato altrove. Tra la sera e la notte fenomeni in esaurimento con nuvolosità in transito e schiarite.

AL CENTRO

Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne; da segnalare qualche innocuo addensamento pomeridiano in formazione sull'Appennino. Stabilità prevalente tra serata e nottata con ancora cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Qualche nube cumuliforme in formazione sulle zone interne nelle ore pomeridiane ma senza fenomeni associati. Asciutto ancora tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime stabili o in generale aumento su tutta la penisola.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos