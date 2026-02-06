Previsioni meteo per sabato 7 e domenica 8 febbraio

Sabato temperature comprese tra +6°C e +15°C, domenica temperature comprese tra +4°C e +12°C

06/02/2026 - 11:25



Viterbo

Sabato: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi. In serata e la notte tempo in miglioramento salvo residui fenomeni. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.

Domenica: Al mattino cielo con nubi basse e nebbie in pianura; al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento su tutta la provincia. In serata piogge sparse in transito da ovest verso est. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

Lazio

Sabato: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge sui settori settentrionali. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi su tutta la regione. Neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri. In serata residui fenomeni con quota neve in calo fin verso i 1300-1400 metri.

Domenica: Al mattino nubi basse e foschie su pianure e coste adriatiche, più sole verso sud. Al pomeriggio nuvolosità sempre più compatta, specie sui settori tirrenici. In serata peggiora con piogge sparse in estensione a buona parte della regione.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni al su Emilia Romagna e Triveneto e neve sulle Alpi oltre i 1200 metri. Al pomeriggio locali fenomeni in arrivo anche al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 1100-1300 metri e in Appennino dai 1400-1500 metri. Tempo in miglioramento dalla serata con graduali schiarite, ma anche nuvolosità bassa e compatta in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali fenomeni sulla Toscana. Al pomeriggio tempo in peggioramento con maltempo diffuso, fenomeni intensi sui settori tirrenici e neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri. In serata ancora residui fenomeni con quota neve in calo fin verso i 1300-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge su Sardegna e settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse, più asciutto sui settori adriatici. In serata residui fenomeni su Campania, Calabria e Basilicata, migliora altrove.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.