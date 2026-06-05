Previsioni meteo per sabato 6 e domenica 7 giugno

Temperature comprese tra +13°C e +30°C

05/06/2026 - 14:51



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature comprese tra +13°C e +27°C.

Domenica. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +13°C e +30°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Da segnalare solo isolati acquazzoni sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molti addensamenti al settentrione con locali piovaschi. Al pomeriggio rovesci sviluppo lungo l'arco alpino e in Appennino, stabilità prevalente su coste e pianure. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone appenniniche, soleggiato sulle coste tirreniche. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto soleggiati, qualche innocuo addensamento sulla Puglia. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.