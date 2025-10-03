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Sabato: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Nuvolosità in aumento tra la serata e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +5°C e +19°C.
Domenica: Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo stabile con prevalenza di sole. In serata cielo sereno o con leggere velature. Temperature comprese tra +12°C e +24°C.
Lazio
Sabato: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati. Nuvolosità in aumento tra la serata e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati.
Domenica: Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, qualche nube sulle zone interne orientali. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi o sereni su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito e maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio locali piogge sulle Alpi occidentali, per lo più invariato altrove. In serata in aumento con primi fenomeni sulle Alpi, poi in estensione nella notte anche sul Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 1800-2000.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o con qualche velatura in transito. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte nuvolosità in aumento sul versante tirrenico con locali piogge sulla Toscana.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, residui fenomeni sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni di rilievo, mentre nella notte nuvolosità in aumento su Sardegna e Campania con locali piogge sulla Sardegna occidentale.