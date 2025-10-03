Previsioni meteo per sabato 4 ottobre

03/10/2025 - 12:18



Viterbo

Sabato: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Nuvolosità in aumento tra la serata e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +5°C e +19°C.

Domenica: Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo stabile con prevalenza di sole. In serata cielo sereno o con leggere velature.

Temperature comprese tra +12°C e +24°C.





Lazio

Sabato: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati. Nuvolosità in aumento tra la serata e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati.

Domenica: Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, qualche nube sulle zone interne orientali. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi o sereni su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite.





NAZIONALE

AL NORD