Previsioni meteo per sabato 31 e domenica 1

Le temperature comprese per sabato sono tra +5°C e +11°C e per domenica sono tra +2°C e +9°C

30/01/2026 - 14:15



Viterbo

Sabato: Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e spazi di sereno. Temperature comprese tra +5°C e +11°C.

Domenica: Nuvolosità in transito nel corso della giornata su tutti i settori ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con maggiori spazi di sereno. Temperature comprese tra +2°C e +9°C.

Lazio

Sabato: Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e nubi sparse.

Domenica: Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con maggiori spazi di sereno ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con anche delle schiarite al Nord-Est; isolate nevicate sulle Alpi occidentali. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse diffuse.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, salvo isolati fenomeni sull'Abruzzo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito; residue nevicate in Appennino tra Lazio e Abruzzo dai 1000 metri circa.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse e neve a quote di media montagna. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sulla Sicilia, più stabile ma con molte nubi sulle Isole Maggiori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse e neve oltre i 1000-1300 metri su Appennino e rilievi delle Isole Maggiori. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime stabili o in calo al centro-sud, generalmente stazionarie al nord.