Previsioni meteo per sabato 30 e domenica 31 maggio

Temperature comprese tra +13°C e +29°C

29/05/2026 - 14:56



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature comprese tra +13°C e +29°C.

Domenica. Giornata all'insegna del tempo stabile con nuvolosità alta in transito e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +14°C e +27°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Da segnalare qualche isolato acquazzone pomeridiano sui rilievi. In serata e nottata ancora tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, asciutto altrove con cieli velati. In serata e in nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature in transito.

AL CENTRO

Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord ed in calo al Sud e sulle Isole.