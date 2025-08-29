Viterbo Sabato: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse. Al pomeriggio tempo in miglioramento salvo residui fenomeni. In serata e la notte tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +25°C. Domenica: Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli per lo più soleggiati. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con tempo asciutto. Temperature comprese tra +17°C e +25°C. Lazio Sabato: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse. Al pomeriggio residui fenomeni nelle zone interne ed ampie schiarite sulle coste. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque. Domenica: Tempo stabile al mattino con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio qualche innocuo addensamento in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità ovunque.
Viterbo
Sabato: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse. Al pomeriggio tempo in miglioramento salvo residui fenomeni. In serata e la notte tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +25°C.
Domenica: Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli per lo più soleggiati. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con tempo asciutto. Temperature comprese tra +17°C e +25°C.
Lazio
Sabato: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse. Al pomeriggio residui fenomeni nelle zone interne ed ampie schiarite sulle coste. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque.
Domenica: Tempo stabile al mattino con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio qualche innocuo addensamento in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità ovunque.