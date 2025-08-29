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Previsioni meteo per sabato 30 agosto
Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge
29/08/2025 - 17:03

Viterbo

Sabato: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse. Al pomeriggio tempo in miglioramento salvo residui fenomeni. In serata e la notte tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +25°C. 

Domenica: Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli per lo più soleggiati. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con tempo asciutto. Temperature comprese tra +17°C e +25°C.

Lazio

Sabato: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse. Al pomeriggio residui fenomeni nelle zone interne ed ampie schiarite sulle coste. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque.  

Domenica: Tempo stabile al mattino con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio qualche innocuo addensamento in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità ovunque. 


NAZIONALE
AL NORD
Al mattino ancora piogge e temporali tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni tra Romagna e Triveneto, ma da ovest avanzano le schiarite. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque. 

AL CENTRO
 
Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con associate piogge ed acquazzoni sparsi. Al pomeriggio migliora sui settori tirrenici con schiarite, ancora locali piogge sugli altri settori. Tempo in generale miglioramento tra la serata e la notte con ampie schiarite, salvo residui fenomeni su zone interne  coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge e temporali su settori tirrenici e Puglia meridionale, ampi spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge su settori tirrenici e Puglia meridionale, più asciutto altrove con locali schiarite. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque.




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