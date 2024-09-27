Previsioni meteo per sabato 28 e domenica 29 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

27/09/2024 - 16:15



Viterbo

Sabato. Nuvolosità irregolare e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata ancora tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +14°C e +22°C.

Domenica. Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.

Lazio

Sabato. Nuvolosità irregolare al mattino con piogge o acquazzoni su zone interne e settori meridionali della regione, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Domenica. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sul Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori; neve a quote alte sulle Alpi. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità e precipitazioni sparse. Neve fin verso i 1600-1700 metri.

AL CENTRO

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, precipitazioni attese tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora instabilità con isolati piovaschi in Abruzzo. In serata e nottata ancora qualche pioggia sui versanti Adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Campania e Molise, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia settentrionale, ampi spazi di sereno sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

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