Previsioni meteo per sabato 28 e domenica 29 marzo

Sabato temperature comprese tra +0°C e +14°C, mentre domenica temperature comprese tra +4°C e +13°C

27/03/2026 - 10:58



Viterbo

Sabato. Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata su tutti i settori ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo stabile in serata e nottata con cieli sereni. Temperature comprese tra +0°C e +14°C.

Domenica. Nuvolosità in transito e spazi di sereno nel corso della giornata ma con tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.

Lazio

Sabato. Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Domenica. Nuvolosità in transito alternata a schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione di rilievo con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi specie a nord-est. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e cieli sereni, salvo qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali. In serata e nella notte nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo; neve tra Piemonte e Valle d'Aosta dai 1000 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sull'Abruzzo con neve dai 900 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni e nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nella notte ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti sulle regioni peninsulari con neve dai 900-1000 metri, sereno o poco/irregolarmente nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata tempo stabile con nuvolosità compatta sulle regioni peninsulari, invariato altrove.

Temperature minime stabili o in rialzo al nord e al sud, in lieve calo al centro e sulla Sardegna. Massime in generale aumento.