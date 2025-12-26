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Previsioni meteo per sabato 27 dicembre
Cieli soleggiati
26/12/2025 - 17:56

 

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, foschie e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nuova formazione di foschie e nebbie. 

AL CENTRO
 

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. 
 
AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e acquazzoni sulle Isole Maggiori, asciutto altrove ma con molti addensamenti su settori interni e regioni adriatiche. Nel pomeriggio ancora fenomeni sulla Sardegna, stabile altrove con cieli soleggiati e qualche nube specie sulla Sicilia. Tra la serata e la notte migliora anche sulla Sardegna ma con ancora molte nubi, sereno o poco nuvoloso altrove.

 

 




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