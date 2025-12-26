



Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, foschie e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nuova formazione di foschie e nebbie.





AL CENTRO







Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE



