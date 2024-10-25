Previsioni meteo per sabato 26 ottobre

Stabile al mattino con nuvolosità e possibilità di pioggia nel pomeriggio

25/10/2024 - 10:12



Viterbo

Sabato. Tempo stabile al mattino con nuvolosità in transito e schiarite. Nel pomeriggio possibilità di qualche pioggia o acquazzone sparso. Migliora in serata ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +21°C.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata ma sempre con tempo stabile. Temperature comprese tra +13°C e +21°C.

Lazio

Sabato. Tempo asciutto al mattino con nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione. Nel pomeriggio locali piogge non escluse sulle zone interne. In serata e nottata fenomeni possibili sui settori costieri centro-settentrionali, variabilità asciutta altrove.

Domenica. Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata ma con nuvolosità in aumento su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali anche intensi al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti con precipitazioni più intense sulle regioni di Nord-Ovest. In serata e nottata ancora molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi, più intensi tra Liguria e Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio ancora pioviggini sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata ancora molte nubi su tutte le regioni con locali piogge su Toscana e Alto Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo locali piogge sulla Sardegna orientale. Al pomeriggio nessuna variazione con ancora tempo per lo più asciutto, piogge sparse sulla Sardegna. In serata e nella notte maltempo in intensificazione sulla Sardegna con temporali anche intensi, asciutto con velature in transito altrove.

Temperature minime in calo al centro-sud, stazionarie al nord Italia; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in calo altrove.