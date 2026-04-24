Previsioni meteo per sabato 25 e domenica 26 aprile

Sabato temperature comprese tra +6°C e +21°C, domenica temperature comprese tra +5°C e +21°C

24/04/2026 - 11:56



Viterbo

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +21°C.

Domenica. Tempo asciutto nel corso della giornata con sole al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +5°C e +21°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite su tutti i settori.

Domenica. Tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e locali piovaschi sulle Alpi occidentali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Soleggiato anche al pomeriggio senza particolari variazioni. Tra la serata e la notte poche variazioni con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.