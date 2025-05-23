Viterbo Sabato: Tempo stabile al mattino con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +20°C. Domenica: Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli per lo più soleggiati. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con tempo asciutto. Temperature comprese tra +8°C e +22°C. Lazio Sabato: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne, più asciutto sul Viterbese. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni in Ciociaria. Domenica: Tempo stabile al mattino con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti di rilievo. Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia.
Viterbo
Sabato: Tempo stabile al mattino con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +20°C.
Domenica: Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli per lo più soleggiati. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con tempo asciutto. Temperature comprese tra +8°C e +22°C.
Lazio
Sabato: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne, più asciutto sul Viterbese. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni in Ciociaria.
Domenica: Tempo stabile al mattino con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti di rilievo.
Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia.