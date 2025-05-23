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Previsioni meteo per sabato 24 maggio
Stabile al mattino, nuvoloso pomeriggio
23/05/2025 - 11:06

Viterbo

Sabato: Tempo stabile al mattino con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +20°C. 

Domenica: Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli per lo più soleggiati. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con tempo asciutto.  Temperature comprese tra +8°C e +22°C.

Lazio

Sabato: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne, più asciutto sul Viterbese. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni in Ciociaria.  

Domenica: Tempo stabile al mattino con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti di rilievo.


NAZIONALE
AL NORD

Al mattino tempo instabile tra Lombardia e Triveneto con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino con locali acquazzoni o temporali. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con anche ampie schiarite. 

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti in Abruzzo con locali piogge. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Lazio e Abruzzo con acquazzoni e temporali, più asciutto altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con precipitazioni scarse. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo tra Molise e Campania e sulla Sardegna orientale, nuvoloso con locali piogge altrove. In serata e nella notte peggiora tra Sicilia e Calabria con piogge e temporali, più asciutto sulle altre regioni con anche delle schiarite.

Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia.






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