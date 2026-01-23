Previsioni meteo per sabato 24 e domenica 25 Gennaio

Sabato temperature comprese tra +8°C e +9°C, domenica invece temperature comprese tra +4°C e +6°C

23/01/2026 - 12:19



Viterbo

Sabato. Tempo instabile nel corso della giornata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi. Fenomeni più deboli in serata, poi nuovo impulso perturbato in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +8°C e +9°C.

Domenica. Nuvolosità in transito nel corso della giornata con possibilità di piogge intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte tempo in miglioramento con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature comprese tra +4°C e +6°C.

Lazio

Sabato. Condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con piogge e temporali sparsi, a tratti anche intensi. Neve oltre i 1600 metri sui rilievi. Fenomeni più deboli tra pomeriggio e sera poi nuovo impulso perturbato in arrivo nella notte, neve in calo fino a 1200-1400 metri.

Domenica. Tempo instabile al mattino soprattutto sui settori meridionali della regione con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Tra pomeriggio e sera fenomeni più deboli e per lo più relegati ai settori settentrionali e occidentali. Neve in calo fino a 900-1000 metri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con piogge sparse e neve fino a quote di bassa montagna o anche collinari sull'Appennino emiliano e sulle Alpi centro-orientali, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni sul Triveneto, nuvoloso ma asciutto altrove. In serata e nella notte nuovo peggioramento a partire dal Nord-Ovest ed in estensione su tutte le regioni, neve sulle Alpi e in Appennino oltre i 500-800 metri; fino anche ai 200-300 metri sul basso Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse e neve in Appennino dai 1500-1600 metri, più asciutto in Abruzzo. Al pomeriggio ancora coperto con deboli piogge sparse. Tra la serata e la notte atteso un nuovo peggioramento con piogge e temporali, anche intensi sul versante tirrenico e neve in Appennino fin verso i 1300-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sardegna e sulle coste della Campania. Al pomeriggio nessuna variazione con precipitazioni su Sardegna e Campania, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte, tempo in peggioramento anche su Sicilia, Calabria e Basilicata, con acquazzoni e temporali a partire dai versanti Tirrenici.

Temperature minime in generale rialzo; massime in diminuzione al nord, stabili o in aumento al centro-sud.