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Previsioni meteo per sabato 23 agosto
Tempo instabile durante la giornata con nuvolosità alternata a schiarite ed associati acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio.
22/08/2025 - 10:29

Viterbo

Sabato: Tempo instabile durante la giornata con nuvolosità alternata a schiarite ed associati acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Migliora dalla serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +27°C.

Domenica: al mattino cieli soleggiati con temperature tra +17°C e +25°C, al pomeriggio tempo stabile con sole e qualche annuvolamento, massime sui +28°C, in serata sereno con valori sui +20°C.

 

Lazio

Sabato: Giornata instabile sul Lazio con nubi sparsi a cui saranno associati acquazzoni sparsi e locali temporali, più intensi nelle zone interne. Tempo in miglioramento dalla serata con ampie schiarite.

Domenica: al mattino cieli sereni e clima asciutto, al pomeriggio tempo stabile con soleggiamento diffuso e temperature fino a +30°C, in serata ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piogge sparse al Nord-Est, stabile altrove con sole prevalente. Al pomeriggio torna protagonista l'instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino. In serata e nella notte precipitazioni in estensione alle pianure.

 

AL CENTRO

Al mattino locali piovaschi tra Lazio e Abruzzo, stabile altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni tra Umbria e Toscana. Piogge in arrivo nella notte sulle Marche.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, maggiori spazi di sereno tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne, ancora soleggiato su Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione salvo una lieve flessione positiva al Nord, massime in lieve rialzo al Centro e sulla Sardegna ed in calo sul resto d'Italia.




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