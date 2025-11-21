Previsioni meteo per sabato 22 e domenica 23 nevembre

Temperature comprese tra +2°C e +7°C per sabato e temperature comprese tra -1°C e +8°C per domenica

21/11/2025 - 11:38



Viterbo

Sabato. Tempo instabile nella mattinata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve fino a 700 metri sui rilievi. Tra pomeriggio e sera tempo più asciutto ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature comprese tra +2°C e +7°C.

Domenica. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e irregolarmente nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata ancora molte nuvole in transito ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra -1°C e +8°C.

Lazio

Sabato. Tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni diffusi, neve sui rilievi fin verso i 700-900 metri. Ancora fenomeni nel pomeriggio su settori interni e zone meridionali. In serata e nottata migliora salvo residue precipitazioni sui rilievi interni con neve fino a 400 metri.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con ampie schiarite al mattino e nuvolosità in transito dal pomeriggio. In serata e nottata ancora molte nuvole ma senza fenomeni di rilievo associati.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino residui fenomeni sull'Appennino emiliano-romagnolo con neve fino ai 400-500 metri, asciutto altrove con molte nubi e schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con schiarite anche su Lombardia ed Emilia. Tra la serata e la notte tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti tra Veneto, Friuli e Romagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, neve in Appennino fino ai 600-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con quota neve in lieve calo. In serata e nottata ancora precipitazioni sul versante adriatico con quota neve in calo fin verso i 200-400 metri, schiarite sulle regioni tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio ancora maltempo con precipitazioni sparse. Tra la serata e la notte residui fenomeni ma con tempo in progressivo miglioramento e fiocchi in Appennino fin verso gli 800-1100 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.