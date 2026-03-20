Previsioni meteo per sabato 21 e domenica 22 marzo

Temperature comprese tra +2°C e +12°C

20/03/2026 - 14:34



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e nuvolosità in transito nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molti addensamenti. Temperature comprese tra +2°C e +12°C.

Domenica. Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, deboli piogge intermittenti possibili. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

Lazio

Sabato. Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio addensamenti in transito e qualche fenomeno sulle zone interne, nevosi oltre i 1200 metri. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata ma con molti addensamenti.

Domenica. Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione con possibilità di deboli precipitazioni intermittenti soprattutto nel pomeriggio sulle zone interne. In serata e nottata nessuna variazione di rilievo con nuvolosità alternata a schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità al Nord-Ovest e sole prevalente altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Prealpi con neve oltre i 1200-1400 metri. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento, precipitazioni ancora sulle Alpi con quota neve in calo fin verso gli 800 metri delle Alpi orientali ed i 1200 di quelle occidentali.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento con nubi sparse e neve in Appennino dai 1200 metri. In serata e nella notte atteso un graduale aumento della nuvolosità, con cieli coperti ma tempo del tutto asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne peninsulare e della Sicilia con locali fenomeni, neve a quote medie. In serata residui fenomeni sulla Sicilia, più asciutto altrove. Nuvolosità medio-alta in transito nella notte.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al nord, in calo altrove; massime generalmente stazionarie.