Previsioni meteo per sabato 21 e domenica 22 febbraio

Sabato temperature comprese tra +2°C e +11°C, mentre domenica temperature comprese tra +1°C e +14°C

20/02/2026 - 13:01



Viterbo

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +2°C e +11°C.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereni ovunque. Temperature comprese tra +1°C e +14°C.

Lazio

Sabato. Condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie o banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie o nubi basse in formazione sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli prevalentemente soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, soleggiato altrove. Al pomeriggio tempo più asciutto con sole prevalente ed ancora locali addensamenti tra Calabria e Sicilia. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ed addensamenti bassi sulla Sardegna occidentale.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stazionarie o in aumento da nord a sud.