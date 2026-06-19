Previsioni meteo per sabato 20 e domenica 21 giugno

Sabato temperature comprese tra +18°C e +37°C, domenica temperature comprese tra +19°C e +36°C

19/06/2026 - 12:25



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +37°C.

Domenica. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +19°C e +36°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Da segnalare solo isolati acquazzoni sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Isolati temporali possibili al confine con l'Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino sole prevalente su tutte le regioni, con qualche nube su Brescia. Nel pomeriggio instabilità sui rilievi di Piemonte, Liguria e Lombardia; in serata e in nottata migliora con cielo sereno ovunque, salvo residua nuvolosità sul Friuli Venezia-Giulia.

AL CENTRO

Ampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio qualche rovescio sparso sulla Toscana e isolato sull'Umbria, tempo invariato altrove; rasserena ovunque nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e soleggiato nel corso delle ore diurne; qualche addensamento in più sulle zone interne nel corso delle ore pomeridiane. Poche variazioni tra serata e nottata, salvo un innocuo disturbo nuvoloso sul Molise.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.