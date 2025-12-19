Previsioni meteo per sabato 20 e domenica 21 dicembre

Temperature comprese tra +7°C e +13°C sabato, temperature comprese tra +5°C e +13°C domenica

19/12/2025 - 12:06



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

Domenica. Nuvolosità in transito nel corso della giornata su tutti i settori ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con tempo stabile e molte nuvole. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

Lazio

Sabato. Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento in più in transito tra la sera e la notte ma sempre con tempo stabile.

Domenica. Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con molte nuvole.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole ma con tempo per lo più asciutto, maggiori schiarite al Nord-Est; locali nevicate sulle Alpi occidentali dai 1500-1600 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora qualche fenomeno al Nord-Ovest con neve dai 1500 metri sulle Alpi, tempo invariato sulle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino stabilità su tutte le regioni con nuvolosità bassa e compatta sui settori adriatici e ampi spazi soleggiati altrove. Nel pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse persistenti lungo le regioni adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali tra Sicilia e Calabria, asciutto altrove ma con molte nubi specie sui settori adriatici. Nel pomeriggio qualche pioggia in arrivo anche su Puglia e Basilicata, nessun cambiamento altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni ed ancora molte nubi.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo da nord a sud.