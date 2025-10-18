Previsioni meteo per sabato 18 ottobre

Temperature comprese tra +9°C e +21°C

18/10/2025 - 10:53



Viterbo

Sabato: Giornata all'insegna del bel tempo con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +21°C.

Domenica: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio sole diffuso e clima mite. In serata cielo sereno con assenza di precipitazioni.

Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

Lazio

Sabato: Tempo stabile al mattino su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio qualche nube in sviluppo nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Domenica: Tempo stabile per l'intera giornata con ampi spazi di sereno su tutti i settori. Locali nubi in Appennino nel pomeriggio ma senza fenomeni associati. In serata tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo locali foschie o addensamenti bassi sulle pianure. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati e qualche nube sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ed ampi spazi di sereno altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente salvo locali addensamenti sul versante adriatico. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi ma con tempo per lo più asciutto, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sicilia meridionale e locali fenomeni in Appennino. Tra la serata e la notte peggiora su Sicilia e Calabria con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi.

Temperature minime in generale diminuzione e massime stabili o in generale aumento su tutta l'Italia.