Previsioni meteo per mercoledì 18 febbraio

Temperature comprese tra +2°C e +12°C

17/02/2026 - 12:07



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge in arrivo da ovest. Temperature comprese tra +2°C e +12°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata addensamenti sempre più compatti con piogge in arrivo a partire da ovest ed in estensione a tutti settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata nuvolosità in generale aumento al settentrione con locali piogge sulla Liguria. Peggiora nella notte con piogge e temporali sparsi e neve fin verso i 400-700 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito, maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge, soleggiato altrove. In serata nuvolosità in graduale aumento da ovest, piogge nella notte sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Nord e stabili o in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.