Previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 luglio

Temperature comprese tra +21°C e +38°C

17/07/2026 - 14:57



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature comprese tra +22°C e +37°C.

Domenica. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +21°C e +38°C.

Lazi

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino con sole prevalente su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria; poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni di nord-est e sulla Romagna; non sono previsti cambiamenti sostanziali su Piemonte, Liguria e Lombardia. In serata e in nottata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

AL CENTRO

Tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell'arco dell'intera giornata. Poche variazioni tra serata e nottata, senza fenomeni previsti. Temperature minime stabili o in lieve calo al centro-nord, in rialzo al sud; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.