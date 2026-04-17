Previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 aprile

Sabato temperature comprese tra +9°C e +21°C, mentre domenica temperature comprese tra +7°C e +21°C

17/04/2026 - 12:24



Viterbo

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +9°C e +21°C.

Domenica. Tempo asciutto nel corso della giornata con sole al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in generale aumento ovunque. Temperature comprese tra +7°C e +21°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite su tutti i settori.

Domenica. Tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque ma con nuvolosità in generale aumento.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento alto in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tempo nuovamente stabile ma con nuvolosità in progressivo aumento.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con sole prevalente ovunque. In serata e nottata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo addensamenti bassi lungo le regioni Tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne appenniniche ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutte le regioni.

Temperature minime stabili o in rialzo da nord a sud; massime in lieve calo al sud, stabili o in lieve rialzo al centro-nord e sulla Isole Maggiori.