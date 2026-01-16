Previsioni meteo per sabato 17 e domenica 18 Gennaio

Sabato e domenica temperature comprese tra +4°C e +12°C

16/01/2026 - 10:33



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

Domenica. Nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata su tutti i settori ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Ancora molte nuvole in serata e nottata ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

Lazio

Sabato. Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con solo qualche addensamento in più in transito.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata poche variazioni mentre nel corso della notte qualche debole precipitazione potrebbe arrivare sui settori meridionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con molte nubi ovunque; neve sulle Alpi occidentali dai 1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molti disturbi nuvolosi e precipitazioni persistenti sulle Alpi Piemontesi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta sulle regioni Adriatiche con isolati piovaschi; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con tempo ancora stabile sui versanti Tirrenici. In serata e nella notte nuvolosità in progressivo aumento tra Lazio, Umbria e Toscana; tempo invariato altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti con piogge sparse sulle regioni peninsulari, più stabile sulle isole maggiori. Al pomeriggio poche variazioni con qualche piovasco anche sulla Sardegna meridionale. In serata e nella notte atteso un ulteriore peggioramento sulla Sardegna con acquazzoni e temporali, migliora altrove con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime generalmente stazionarie; massime stabili o in rialzo al nord, stazionarie o in lieve calo al centro-sud.