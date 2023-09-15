Viterbo
Sabato. Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto. Locali piogge non escluse nel corso del pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +28°C.
Domenica. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +16°C e +31°C.
Lazio
Sabato. Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Possibilità di piogge e acquazzoni sparsi nel pomeriggio soprattutto sui settori centro-settentrionali. Migliora ovunque in serata.
Domenica. Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione salvo locali addensamenti in sviluppo sui rilievi. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi al Nord-Ovest, più asciutto sul Triveneto. Al pomeriggio insistono i fenomeni sui medesimi settori, con temporali ancora sulla Liguria. In serata residui fenomeni tra Liguria, Emilia Romagna e settori adriatici, asciutto altrove con cieli nuvolosi, tempo in miglioramento nella notte.
AL CENTRO
Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali diffusi. In serata tempo in generale miglioramento con graduali schiarite.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli nuvolosi sulla Sardegna , sereno o poco nuvoloso altrove con qualche addensamento tra Campania e Molise. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo un lieve aumento della nuvolosità sulle regioni peninsulari. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.
Temperature minime stabili o in diminuzione; massime stazionarie o in aumento.