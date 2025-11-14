Previsioni meteo per sabato 15 e domenica 16 novembre

Sabato temperature comprese tra +11°C e +19°C, domenica temperature comprese tra +12°C e +19°C

14/11/2025 - 12:27



Viterbo

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +19°C.

Domenica. Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma con tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti sempre più consistenti dalla serata e deboli piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +12°C e +19°C.

Lazio

Sabato. Tempo asciutto su tutta la regione ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori sempre con cieli irregolarmente nuvolosi.

Domenica. Nuvolosità irregolare in transito e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti più consistenti dalla serata e deboli piogge in arrivo nella notte a partire dai settori settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi al Nord con piogge sparse sulle regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio attese poche variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile sui settori occidentali con temporali sulla Liguria, più asciutto al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile, salvo deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio attese schiarite sul versante adriatico, nubi sparse sul versante tirrenico con locali piogge tra Umbria e Toscana. In serata e in nottata attese poche variazioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e maggiori spazi di sereno. Tra la serata e la notte tempo per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo.