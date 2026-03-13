Previsioni meteo per sabato 14 e domenica 15 marzo

Sabato temperature comprese tra +5°C e +13°C, mentre domenica temperature comprese tra +8°C e +15°C

13/03/2026 - 11:57



Viterbo

Sabato. Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata ma con addensamenti sempre più consistenti in transito. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

Domenica. Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.

Lazio

Sabato. Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata poche variazioni sempre con cieli nuvolosi, deboli fenomeni in arrivo entro la notte sulle coste.

Domenica. Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione di rilievo con nuvolosità alternata a schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse su nord-ovest e sul Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse specie al nord-ovest, Lombardia e settori montani, neve oltre i 1200-1300 metri. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo, specie al Nord-Ovest e neve fin verso i 900-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare tra Toscana, Umbria e alto Lazio, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni isolati sui settori interni. In serata e in nottata tempo ancora stabile ma uggioso con isolate piogge in Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni sulle regioni peninsulari; nuvolosità irregolare su Puglia e Isole maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. In serata e in nottata maltempo che persiste sulla Sardegna con piogge e temporali.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al nord e sui settori Tirrenici, stabili o in rialzo altrove.