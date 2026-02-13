Previsioni meteo per sabato 14 e domenica 15 febbraio

Sabato temperature comprese tra +6°C e +10°C, domenica invece temperature comprese tra +4°C e +11°C

13/02/2026 - 12:08



Viterbo

Sabato. Giornata all'insegna del tempo instabile o perturbato con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata migliora con nuvolosità e schiarite. Temperature comprese tra +6°C e +10°C.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nuvolosità in aumento ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

Lazio

Sabato. Condizioni di tempo instabile o perturbato su tutta la regione nel corso della giornata con piogge e temporali localmente anche intensi sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1500-1600 metri sui rilievi. Migliora in serata e nottata con fenomeni in esaurimento ovunque.

Domenica. Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti su tutte le regioni con precipitazioni sparse specie al Nord-Ovest ed Emilia Romagna, neve sulle Alpi fin verso i 900-1000 metri e in Appennino fino ai 1200-1300 metri. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in lieve rialzo ovunque. Tra la serata e la notte residui fenomeni su Romagna, Triveneto e Alpi orientali con neve oltre i 1200-1400 metri, asciutto altrove con schiarite da ovest.

AL CENTRO

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli nuvolosi su tutte le regioni ed associate piogge e temporali sparsi. Neve in Appennino oltre i 1400-1600 metri. In serata e nella notte ancora sulle regioni Adriatiche con quota neve fin verso i 1500 metri; coperto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo perturbato con piogge sparse specie sulle regioni peninsulari e sui versanti Tirrenici. Al pomeriggio poche variazioni con maltempo insistente e fenomeni più intensi. In serata e nella notte acquazzoni e temporali ancora su coste di Campania, Calabria Tirrenica e Sicilia; variabilità asciutta altrove.

Temperature minime in rialzo al centro-nord ed in lieve calo al sud; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.