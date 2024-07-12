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Previsioni meteo per sabato 13 Luglio
Temperature comprese tra +18°C e +34°C.
12/07/2024 - 12:27

Viterbo

 

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature comprese tra +18°C e +34°C.

 

Domenica. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Ampie schiarite anche in serata e nottata. Temperature comprese tra +18°C e +35°C.

 

Lazio

 

Sabato. Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno.

 

Domenica. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con locali aperture sulla Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni.

 

AL CENTRO

 

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con qualche innocuo addensamento sulla Calabria. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

 

Temperature minime e massime stabili o in calo.




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