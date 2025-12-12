Previsioni meteo per sabato 13 e domenica 14 dicembre

Temperature comprese tra +4°C e +13°C per sabato, mentre domenica temperature comprese tra +3°C e +13°C

12/12/2025 - 12:00



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con ampie schiarite e possibilità di foschie. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.

Domenica. Condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con ampi spazi di sereno ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +13°C.

Lazio

Sabato. Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento in più in transito tra la sera e la notte ma sempre con tempo stabile, possibilità di foschie sulle vallate.

Domenica. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata qualche addensamento in transito ma con tempo asciutto su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati banchi di nebbia o foschia su coste e pianure. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile e tornano nebbie e foschie sui medesimi settori.

AL CENTRO

Condizioni di tempo asciutto sulle regioni centrali nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo degli addensamenti bassi sulle coste adriatiche e locali foschie o banchi di nebbia sulle zone interne. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni, attesi nuovamente banchi di nebbia e foschie nelle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, ma anche molti addensamenti bassi lungo i settori adriatici e sulla Sardegna. Poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni e nuvolosità bassa sui medesimi settori.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo da nord a sud.