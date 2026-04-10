Previsioni meteo per sabato 11 e domenica 12 aprile

Sabato temperature comprese tra +7°C e +21°C, mentre domenica temperature comprese tra +9°C e +20°C

10/04/2026 - 11:29



Viterbo

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite e locali foschie. Temperature comprese tra +7°C e +21°C.

Domenica. Tempo asciutto nel corso della giornata con sole al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in generale aumento ovunque. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite, locali foschie o addensamenti bassi su coste e pianure.

Domenica. Tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque ma con nuvolosità in generale aumento.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite; banchi di nebbia o foschia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle Alpi ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del Centro con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo della nuvolosità bassa sulle coste e qualche addensamento in Appennino nelle ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con qualche velatura in transito.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.