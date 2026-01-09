Previsioni meteo per sabato 10 e domenica 11 gennaio

Temperature comprese tra +1°C e +8°C

09/01/2026 - 15:00



VITERBO

SABATO

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature comprese tra +1°C e +8°C.

DOMENICA

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra -1°C e +8°C.

LAZIO

SABATO

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Neve fino a 700-800 metri sui rilievi. Generale miglioramento tra la sera e la notte con ampie schiarite.

DOMENICA

Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito specie al Nord-Est ma con tempo asciutto, maggiori aperture al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con graduali schiarite da ovest verso est.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni con precipitazioni su Lazio e Abruzzo, neve nelle zone interne fin verso i 700-800 metri. Al pomeriggio poche variazioni, con qualche velatura in transito tra Toscana e Umbria. Tra la serata e la notte tempo in deciso miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo diffuso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi i 1000-1200 metri, fin verso gli 800 metri sulla sardegna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma con residui fenomeni e quota neve in calo fin verso gli 800-1000 metri e fino ai 700 metri sulla Sardegna. Temperature minime in generale diminuzione; massime in aumento al nord ed in calo altrove.