Previsioni meteo per sabato 1 novembre

Temperature comprese tra +12°C e +22°C

31/10/2025 - 12:43



Viterbo

Sabato. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e nottata ancora tempo asciutto ma con qualche addensamento in più in transito. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Domenica. Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma con tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata ma con nuvolosità in aumento, possibili piogge nella notte. Temperature comprese tra +12°C e +19°C.

Lazio

Sabato. Nubi sparse e schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento in più in transito in serata e nottata ma sempre con tempo stabile.

Domenica. Condizioni di tempo stabile su buona parte della regione nel corso della giornata con nuvolosità alternata a schiarite. In serata poche variazioni ma con nuvolosità in aumento, piogge sparse in arrivo nella notte sui settori centro-settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con isolati piovaschi tra Liguria e Piemonte. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con qualche precipitazioni sui settori alpini e prealpini.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento ma con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Sicilia orientale. Al pomeriggio poche variazioni con ancora precipitazioni sulla Sicilia, maggiori spazi di sereno sulle regioni peninsulari. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; più coperto sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al centro-nord, stabili o in rialzo al nord; massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.