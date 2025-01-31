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Previsioni meteo per sabato 1 febbraio 2025
Tempo stabile durante la giornata ma con molta nuvolosità in transito
31/01/2025 - 12:45

Viterbo

Sabato: Tempo stabile durante la giornata ma con molta nuvolosità in transito. In serata attese temporanee schiarite e nuovo aumento della nuvolosità la notte ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

Domenica: Cieli nuvolosi al mattino con possibili schiarite. Al pomeriggio nuvolosità variabile ma senza precipitazioni. In serata condizioni stabili con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

 

Lazio

Sabato: Tempo stabile sia al mattino che durante il pomeriggio ma con molta nuvolosità in transito. In serata poche variazioni ma con locali schiarite. Tempo asciutto anche la notte con nuvolosità in aumento.

Domenica: Al mattino cieli parzialmente nuvolosi con possibili schiarite. Al pomeriggio aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rilievo. In serata condizioni stabili con cieli poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, neve sulle Alpi oltre i 700-900 metri e in Appennino oltre i 1200-1600 metri. Al pomeriggio fenomeni in graduale esaurimento con pioviggini sparse e cieli coperti ovunque; ancora neve sulle Alpi occidentali dai 1000 metri. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con residui fenomeni tra Piemonte, Liguria e Lombardia e neve dai 900-1100 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli nuvolosi, locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità a tratti compatta ma tempo in prevalenza asciutto. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità persistente sulle regioni Adriatiche. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con pioviggini sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio locali fenomeni in arrivo anche sulla Sicilia, nessuna variazione altrove. In serata e nottata nuvolosità in generale aumento con piogge su Isole Maggiori e Calabria, anche intense e a carattere di temporale sulla Sardegna orientale.

Temperature minime in generale rialzo; massime stabili o in diminuzione al centro-sud, ed in lieve aumento al nord.



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