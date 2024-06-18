VITERBO – Viterbo
Giornata caratterizzata da cielo prevalentemente sereno, con temperature minima di 22°C e massima di 36°C, si prevede una giornata asciutta con venti moderati proveniente da Sud.
Lazio
Condizione di tempo asciutto, con prevalenza di sole su tutta la regione, durante la serata ampi spazi di sereno ovunque, la temperatura media giornaliera sarà intorno ai 34°C.
Nazionale
Tutta la penisola continuerà a rimanere dominata dall’anticiclone africano Minosse, che porterà caldo da nord a sud, il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, con possibili temporali di calore sulle Alpi e Prealpi del Piemonte, temperature in costante aumento su tutta la nazione, con una media di 34°C.