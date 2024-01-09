Previsioni meteo per mercoledi 10 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

09/01/2024 - 14:58



Viterbo

Molte nuvole in transito nel corso della giornata ma con tempo asciutto o al più con deboli piogge intermittenti. In serata nessuna variazione con tempo stabile e cieli nuvolosi, deboli piogge possibili nella notte. Temperature comprese tra +2°C e +6°C.

Lazio

Cieli nuvolosi al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Deboli piogge possibili al pomeriggio sulle zone settentrionali, variabilità asciutta altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli nuvolosi, piogge sparse in arrivo nella notte a partire dai settori costieri.

NAZIONALE

AL NORD

Molte nubi al mattino con deboli precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali, maggiori schiarite tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo in prevalenza asciutto; neve sul Piemonte dai 300 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge sui settori tirrenici, per lo più invariato altrove. Tra la serata e la notte piogge in arrivo sul Lazio e sulle coste adriatiche, ancora asciutto altrove con cieli nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in intensificazione su Sardegna e Sicilia con temporali e neve sui rilievi e locali piogge sui settori tirrenici. Tra la serata e la notte piogge e temporali in estensione su Campania e Calabria, neve oltre i 1000-1300 metri.

Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos