Previsioni meteo per mercoled' 13 agosto

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi

12/08/2025 - 11:47



Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibili acquazzoni o temporali. In serata e nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +37°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, soleggiato sulle coste. In serata e nottata tempo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite, salvo fenomeni residui.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo lungo l'arco alpino, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nottata residua instabilità con isolati fenomeni in movimento verso le pianure.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con sviluppo di acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, soleggiato sulle coste. In serata e nottata torna la stabilità con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne sia delle regioni Peninsulari che delle Isole Maggiori. Migliora dalla serata con disturbi nuvolosi tra Campania, Molise e Puglia settentrionale e sereno altrove.

Temperature minime per lo più stazionarie o in lieve calo sulle regioni centrali, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.