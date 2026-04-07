Previsioni meteo per mercoledì 8 aprile

Temperature comprese tra +6°C e +21°C

07/04/2026 - 16:07



Viterbo

Nubi sparse e ampie schiarite nel corso della giornata su tutti i settori ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +21°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento sulle coste. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle Alpi occidentali con locali acquazzoni, invariato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del Centro con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo della nuvolosità bassa sulle coste e qualche addensamento in Appennino nelle ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino con locali piovaschi. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutte le regioni.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola, salvo un lieve rialzo all'estremo Sud e Sicilia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos