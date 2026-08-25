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Previsioni meteo per mercoledì 26 agosto
Temperature: minima 18°C, massima 36°C
25/08/2026 - 12:07

Viterbo

Giornata all'insegna del bel tempo con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature: minima 18°C, massima 36°C.

Lazio

Giornata stabile con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento in Pianura Padana. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l'arco alpino con locali rovesci o temporali associati, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata torna il tempo asciutto ovunque con ancora molti addensamenti al Nord-Ovest ed ampie schiarite al Nord-Est.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del bel tempo con condizioni meteo stabili e cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo con condizioni meteo stabili e cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale lieve rialzo salvo una lieve flessione al Sud e sui settori adriatici centrali.




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