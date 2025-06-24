Previsioni meteo per mercoledì 25 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/06/2025 - 08:33



VITERBO

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +33°C.

LAZIO

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con sviluppo di acquazzoni sparsi e locali temporali e locali rovesci anche in Appennino, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata e in nottata piogge in sconfinamento sulle pianure di Piemonte e Lombardia, asciutto altrove con schiarite.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Cieli per lo più soleggiati anche al pomeriggio, qualche nube in sviluppo nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in Appennino e nelle zone interne della Sardegna con locali acquazzoni, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte torna la stabilità diffusa con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta l'Italia.