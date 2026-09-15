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Previsioni meteo per mercoledì 16 settembre
Temperature comprese tra +15°C e +29°C
15/09/2026 - 12:04

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni, con sole prevalente e della nuvolosità tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo lungo l'arco alpino con dei fenomeni in sconfinamento sul Piemonte. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge ed acquazzoni sparsi prima al Nord-Ovest ed in movimento verso il Nord-Est.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata non sono attesi cambiamenti, mentre nella notte locali piovaschi in arrivo sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.

Temperature minime stabili o in lieve calo in Italia salvo un lieve rialzo tra Toscana, Emilia Romagna e Triveneto, massime in calo al Nord e settori tirrenici centrali ed in rialzo sul resto della Penisola.




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