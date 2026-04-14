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Previsioni meteo per mercoledì 15 aprile
Temperature comprese tra +10°C e +19°C
14/04/2026 - 15:32

Viterbo

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo in prevalenza stabile. Nel pomeriggio atteso un aumento dell'instabilità con sviluppo di acquazzoni e temporali. Migliora poi in serata e nottata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +10°C e +19°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di piogge sparse sulle zone centro-meridionali della regione, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in generale aumento con acquazzoni e temporali in formazione soprattutto sulle zone interne. Generale miglioramento in serata e nottata con fenomeni in esaurimento.

NAZIONALE

AL NORD

Molte nuvole in transito al mattino sulle regioni settentrionali con deboli piogge su Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità con fenomeni possibili su Alpi e Romagna, maggiori schiarite altrove. Generale miglioramento dalla serata.

AL CENTRO

Condizioni di tempo instabile al mattino sulle regioni centrali con molte nuvole associate a piogge sparse specie su settori adriatici. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle zone interne. Graduale miglioramento dalla serata con residue precipitazioni sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del tempo instabile sulle regioni del Sud con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata graduale miglioramento salvo temporali ancora possibili tra Calabria e Sicilia.

Temperature senza variazioni di rilievo, massime in aumento al Centro-Nord e in lieve calo al Sud.




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