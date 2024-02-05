Previsioni meteo per martedi 6 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/02/2024 - 14:36



Viterbo

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con possibilità di addensamenti anche bassi. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità anche bassa in formazione.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi basse su coste e pianure, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo deboli piovaschi in Liguria.

AL CENTRO

Al mattino nubi basse sulla Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo asciutto con cieli coperti specie sui versanti Tirrenici. Possibili isolati rovesci in Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti del tempo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie. Massime in diminuzione al nord; stabili o in rialzo al centro-sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos