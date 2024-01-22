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Previsioni meteo per martedi 23 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
22/01/2024 - 14:45

 

 

Viterbo

 

Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.

 

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione, più compatta sui settori meridionali ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese isolate nevicate sulle Alpi di confine dell'alto Adige dai 1200 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

 

AL CENTRO

 

Stabilità prevalente al mattino con velature in transito. Al pomeriggio attese locali aperture tra Marche e Abruzzo. In serata e in nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino cieli coperti tra Campania e Molise, isolati piovaschi sullo Stretto di Messina. Al pomeriggio qualche piovasco atteso anche in Puglia, nessuna variazione altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

 

Www.centrometeoitaliano.it

 

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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