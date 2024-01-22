Viterbo
Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.
Lazio
Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione, più compatta sui settori meridionali ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese isolate nevicate sulle Alpi di confine dell'alto Adige dai 1200 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.
AL CENTRO
Stabilità prevalente al mattino con velature in transito. Al pomeriggio attese locali aperture tra Marche e Abruzzo. In serata e in nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli coperti tra Campania e Molise, isolati piovaschi sullo Stretto di Messina. Al pomeriggio qualche piovasco atteso anche in Puglia, nessuna variazione altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.
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