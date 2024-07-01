Previsioni Meteo per Martedi 2 Luglio 2024

Bollettino meteo per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/07/2024 - 10:30



Viterbo

Nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di isolati acquazzoni o temporali. Ampie schiarite dalla serata. Temperature comprese tra +16°C e +31°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino ma con locali fenomeni solo al confine con l'Abruzzo. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque dalla serata con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino attesi cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi rovesci sui rilievi alpini e sulle alte pianure del Triveneto, tempo invariato altrove. In serata ancora piogge e temporali sui settori alpini e prealpini, con nuvolosità in progressivo aumento.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Umbria, Marche e Abruzzo, velature in transito altrove. Al pomeriggio instabilità persistente tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sui settori peninsulari e sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, ampi spazi di sereno altrove. In serata residue piogge tra Molise e Campania, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime e massime stabili o in calo da nord a sud.