Previsioni Meteo per martedi 18 Ottobre 2022

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

17/10/2022 - 10:17







Viterbo



Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto. Temperature comprese tra +13°C e +24°C.



Lazio



Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto; addensamenti bassi attesi sulle coste nelle ore notturne.



Nazionale



AL NORD



Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulla Liguria.



AL CENTRO



Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo del tutto asciutto e cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche innocuo addensamento sull'Alta Toscana.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino condizioni meteo stabile con cieli in prevalenza sereni e locali addensamenti sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata ancora tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, ma anche avvezione di nubi basse su coste tirreniche e su Puglia meridionale.



Temperature minime stabili o in calo al Nord e sulle Isole Maggiori, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud; massime stabili o in generale aumento, salvo una lieve flessione negativa sulla Sardegna.



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Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos